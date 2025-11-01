By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
विराट कोहली के बुरे दिन, लिस्ट में बाबर आजम से भी पीछे
विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं। लोग उन्हें क्रिकेट का किंग भी कहते हैं।
विराट कोहली
हालांकि, विराट कोहली इस समय उतने बेहतर फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, जो उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं।
अच्छे फॉर्म में नहीं
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में ना सिर्फ 51 शतक बनाए हैं, बल्कि 14 हजार से अधिक रन भी बनाए हैं।
14 हजार से अधिक रन
हालांकि, विराट कोहली मौजूदा समय में पाकिस्तान के बाबर आजम से पीछे चल रहे हैं।
बाबर आजम से पीछे
दरअसल, हाल ही में आईसीसी ने अपने लेटेस्ट रैंकिंग अपडेट की है, जिसमें विराट कोहली बाबर आजम से पीछे हैं।
आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में
वनडे की ताजा जारी आईसीसी रैंकिंग्स के अनुसार, मौजूदा समय में पाकिस्तान के बाबर आजम 734 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
734 रेटिंग पॉइंट्स
बाबर आजम मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट के चौथे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं।
चौथे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज
वहीं, विराट कोहली आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग्स में 6वें स्थान पर हैं। वे बाबर आजम से 2 स्थान पीछे हैं।
विराट कोहली 6वें स्थान पर
मौजूदा समय में विराट कोहली के 725 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे लिस्ट में 6वें स्थान पर हैं।
725 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दो स्थान पीछे
