सिर्फ सेक्स ही नहीं, शिलाजीत खाने के ये हैं 7 अद्भुत फायदे
सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए पुरुष शिलाजीत का सेवन करते हैं। लेकिन शिलाजीत खाने के और भी कई फायदे हैं।
शिलाजीत
रिसर्च के मुताबिक, पुरुष और महिला दोनों ही शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। ये सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
पुरुष और महिला
शिलाजीत में फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, 84 से अधिक खनिज, प्रोटीन, फैटी एसिड और अमीनो एसिड होते हैं।
पोषक तत्व
सेक्स पावर के साथ पुरुषों का स्पर्म काउंट बेहतर करने में शिलाजीत मदद करता है। इससे स्पर्म काउंट और क्वालिटी अच्छी होती है।
स्पर्म काउंट
महिलाएं अगर शिलाजीत खाती हैं, तो उनमें प्रजनन की क्षमता बेहतर होती है। आजकल फर्टिलिटी की समस्या ज्यादा हो गई है।
प्रजनन क्षमता
बेली फैट होगा कम
महिलाओं का बेली फैट जल्दी निकल आता है। ऐसे में महिलाएं अगर शिलाजीत खाएं, तो बेली फैट कम होगा।
एनर्जी बूस्टर
शिलाजीत खाने से शरीर चुस्त-दुरुस्त बना रहता है। शरीर में ताकत व एनर्जी बनी रहती है।
हड्डियों के लिए
किसी के भी हड्डियों में दर्द या कमजोरी हो, तो वो शिलाजीत खा सकता है। इससे हड्डियां मजबूत होती है।
ग्लोइंग स्किन
शिलाजीत न सिर्फ बॉडी से टॉक्सिन बाहर करता है बल्कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इससे त्वचा चमकदार होती है।
कैसे खाएं
शिलाजीत खाने का सही तरीका आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वैसे 1 दिन में 300 से 500 मिलीग्राम खाने की सलाह दी जाती है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
