रोजाना 1 चम्मच शहद खाने के 7 कमाल के फायदे
शहद को खाने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है और दवाई के रूप में भी। शहद को आयुर्वेदिक दवा कहा जाता है।
शहद
शहद में ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, पोटेशियम, जिंक, अमीनो एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं।
पोषक तत्व
अगर आप रोजाना शहद खाते हैं, तो इससे शरीर को कई तरह के फायदे मिलेंगे। चलिए इनके बारे में बताते हैं।
कई हैं फायदे
शहद में विटामिन्स होते हैं, तो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। शहद खाने से सर्दी-खांसी नहीं होती।
इम्यूनिटी मजबूत करें
अगर कही चोट लग जाये या घाव हो तो भी शहद खाना फायदेमंद होता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण आराम पहुंचाते हैं।
घाव जल्दी भरें
गले की खराश
सर्दी में अगर गले में खराश या सूजन हो, तो शहद खाएं। शहद की तासीर गर्म होती है। इससे खराश खत्म होगी।
पाचन तंत्र
शहद रोजाना खाने से पाचन तंत्र बेहतर होगा। पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, अपच नहीं होगा।
वेट लॉस
1 चम्मच शहद नींबू के रस के साथ सुबह गुनगुने पानी में डालकर पीने से वजन कम होता है।
खून बढ़ाएं
शहद में मौजूद पोटैशियम, जिंक शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं। इससे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा।
सुंदर त्वचा
स्किन के लिए भी शहद अच्छा माना जाता है। इसे खाने या लगाने से त्वचा पर निखार आता है और समस्याएं कम होती हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
