कत्था के फायदे और खाने का सही तरीका

पान के शौकीन लोग कत्था जरूर खाते हैं। बिना कत्था के पान का स्वाद और रंग अधूरा रहता है। इसी से पानी लाल होता है।

कत्था

खैर के पेड़ की लकड़ी से कत्था निकाला जाता है। इस वजह से इसका ऊपर रंग काला और भीतर लाल होता है।

कहां से आया

कत्था में एंटी फंगल गुण होते हैं। इसे आर्युवेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके फायदों के बारे में बताते हैं।

क्या हैं फायदे

एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर कत्था गले की खराश और फंगल इंफेक्शन से बचाव करता है।

गले में खराश

सूखी खांसी में भी कत्था का सेवन फायदेमंद होता है। खांसी के दौरान इसे चूसने से आराम आता है।

सूखी खांसी

दांतों की समस्या

दांतों में सड़न या दर्द की समस्या से भी कत्था राहत दिलाता है। कत्था दांतों को मजबूत भी करता है।

पाचन तंत्र

पेट संबंधी समस्याएं जैसे पाचन, कब्ज, एसिडिटी, अपच की समस्या भी कत्था दूर कर देता है।

चोट के लिए

कत्था फंगल इंफेक्शन सही करने के साथ किसी भी चोट के घाव को भरने में भी मदद करता है।

कैसे खाएं

कत्था का पाउडर आप पानी में घोलकर पी सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही चूस कर खा सकते हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

