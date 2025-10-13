By Deepali Srivastava
October 13, 2025
Health
एक्सपायर कंडोम इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट्स
सेक्सुअल इंफेक्शन और अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए कंडोम को काफी असरदार माना जाता है।
कंडोम
कंडोम की मदद से इंटीमेसी में कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही अब ये कई टाइप के आने लगे हैं।
इंटीमेसी
कंडोम पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जिसे देखकर ही लेना चाहिए। अगर एक्सपायर कंडोम इस्तेमाल किया तो क्या होगा। चलिए बताते हैं।
एक्सपायरी
एक्सपायर्ड कंडोम इस्तेमाल करने से महिला-पुरुष के प्राइवेट पार्ट में जलन या खुजली की समस्या हो सकती है।
जलन-खुजली
कंडोम अगर एक्सपायर हो चुका है, तो इससे सेक्सुअल इंफेक्शन फैलने का डर रहता है।
एसटीडी
गर्भधारण
एक्सपायर कंडोम इस्तेमाल करने से गर्भ धारण करने का भी खतरा होता है। ये कंडोम जल्दी फट सकते हैं।
एलर्जी
एक्सपायरी कंडोम का यूज करने से एलर्जी भी हो सकती है। इससे दोनों को दिक्कत हो सकती है।
कैसे रखें
कंडोम को हमेशा ठंडी जगह पर रखना चाहिए। कार के डैशबोर्ड या पर्स में रखने से ये जल्दी खराब हो सकते हैं।
