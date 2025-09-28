By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 28, 2025
Faith
करवा चौथ व्रत का सही नियम क्या है?
साल में बहुत से ऐसे व्रत हैं, जो सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, जिसमें से करवा चौथ भी प्रमुख है।
करवा चौथ का व्रत
यह दिन अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन की खुशी के लिए मनाया जाता है। 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
कब है करवा चौथ
इस दिन शादीशुदा महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद को देखकर पूजा करने के उपरांत व्रत को पूरा करती हैं। चलिए जानते हैं व्रत का सही नियम क्या है।
निर्जला व्रत
करवा चौथ के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद सरगी खाएं, जो आपकी सास की ओर से दी जाती है।
व्रत के नियम
सरगी में फल, सूखे मेवे, मिठाई और हल्का भोजन होता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लें कि आप पूरे दिन बिना जल के यह व्रत रखेंगी।
क्या होता है सरगी
करवा चौथ वाले दिन विवाहित महिलाओं को सोलह शृंगार करना चाहिए और पूजा में भी मां पार्वती के लिए सोलह शृंगार अर्पित करना चाहिए।
16 शृंगार करें
व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इसके अलावा हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए।
लाल कपड़े पहनें
शाम के वक्त जब आसमान में चांद दिखने लगता है तो चंद्रमा की पूरे विधि-विधान से पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए।
पारण कैसे करें
चंद्रमा की पूजा करने के बाद पहले अपने पति के हाथों से पानी पीना चाहिए फिर प्रसाद खाना चाहिए और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए।
पति के हाथ का पानी पिएं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
