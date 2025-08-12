By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 13, 2025
एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के बाद करियर विकल्प क्या हैं?
अगर आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके जहन में एक सवाल ये आता है कि ग्रेजुएशन के बाद करियर विकल्प क्या है?
करियर विकल्प
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के बाद कौन-कौन से जॉब्स मिल सकते हैं और आप कैसे इन अवसरों का फायदा उठा सकते हैं।
जॉब्स
सरकार की ओर से कृषि विभाग, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, राज्य कृषि विभाग, फसल बोर्ड, खाद और उर्वरक विभाग और कृषि उत्पादन विभाग जैसे अलग-अलग संस्थानों में वैकेंसी निकलती रहती है।
सरकारी जॉब्स
इन जॉब्स में करियर सिक्योर होता है, सैलरी और अलाउंस बेहतर होते हैं, इसलिए अगर आप एक परमानेंट नौकरी चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
सिक्योर करियर
ऐसे में आप कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, फसल निरीक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी जैसे पदों पर काम कर सकते हैं।
पद
प्राइवेट सेक्टर में अवसर कृषि से जुड़ी बड़ी कंपनियां, खाद-बीज कंपनियां, फार्मास्युटिकल कंपनियां और कृषि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देती हैं।
प्राइवेट सेक्टर
इनमें कृषि सलाहकार, खेत प्रबंधक, मार्केटिंग ऑफिसर, बीज विशेषज्ञ, कृषि उत्पाद विक्रेता, डेटा एनालिस्ट (कृषि क्षेत्र के लिए) जैसे कई पोस्ट होते हैं।
पोस्ट
एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी और फसलों पर रिसर्च करना आज के समय की डिमांड है। आप ICAR जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में रिसर्चर बन सकते हैं।
एग्रीकर्चल रिसर्च एंड डेवलपमेंट
एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, एग्रो-टेक्नोलॉजी और कृषि मार्केटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
स्टार्टअप
