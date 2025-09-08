By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 08, 2025
Beauty
रीका वैक्स क्या है, जानें इसके फायदे
हाथ, पैर, चेहरे, पीठ के अनचाहे बालों को हटवाने के लिए महिलाएं वैक्स कराती हैं। वैक्स भी कई तरह की आने लगी हैं।
अनचाहे बाल
हनी, फ्रूट के अलावा इन दिनों रिका वैक्स काफी पॉपुलर हो रही है। पार्लर में पहले रीका वैक्स कराने का सजेशन दिया जाता है।
रीका वैक्स
रीका वैक्स को व्हाइट चॉकलेट वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल और प्लांट-बेस्ड इंग्रीडिएंट्स से बनती है।
क्या है ये
इस वैक्स को सबसे पहले इटैलियन कॉसमेटिक्स कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम रीका कंपनी था। वही से इसका नाम रीका वैक्स पड़ गया।
कहां से आई
रीका वैक्स कराने के कई तरह के स्किन संबंधी फायदे हैं। नॉर्मल और रीका वैक्स में काफी अंतर भी होता है। चलिए आपको बताते हैं।
कई फायदे
कम दर्द
अपर लिप्स या बिकिनी वैक्सिंग कराने में रीका वैक्स ले सकते हैं। नॉर्मल वैक्स के मुकाबले रीका से कम दर्द होता है।
टैन रिमूवल
त्वचा पर टैनिंग है, तो रीका वैक्स उसे बिल्कुल साफ करता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चॉकलेट टैन रिमूवर मानी जाती है।
इनग्रोन हेयर
कई लोगों के हाथ-पैर में छोटे बाल होते हैं, जो पूरी तरह से नहीं उगते। उन्हें भी रीका वैक्स आसानी से निकाल देती है।
स्किन टाइटनिंग
नॉर्मल वैक्सिंग के बाद स्किन थोड़ी ढीली दिखती है लेकिन रीका से वैक्स कराने के बाद स्किन टाइट ही रहती है।
स्किन टाइप
रीका वैक्स को ऐसा बनाया गया है, जो हर तरह की स्किन के लिए अच्छा होता है। ये सेंसिटिव, ऑयली, ड्राई सभी स्किन के लिए सही है।
