By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रोजाना किशमिश खाने के क्या फायदे हैं?
किशमिश में पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसमें पोटैशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फाइबर, विटामिंस आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
किशमिश में पोषक तत्व
रोजाना किशमिश का सेवन करने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
रोजाना किशमिश खाने के फायदे
किशमिश में विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने में सहायक माना जाता है।
खून की मात्रा में वृद्धि करे
किशमिश में मौजूद फाइबर पेट गैस, एसिडिटी, अपच आदि से राहत दिलाने में उपयोगी माना जाता है।
पाचन स्वस्थ रखे
किशमिश में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों में होने वाले दर्द से राहत दिलाने और उन्हें मजबूती दिलाने में लाभदायक है।
हड्डियों में मजबूती लाए
पोटैशियम के गुणों से भरपूर किशमिश ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में लाभदायक है।
बीपी कंट्रोल करे
शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को किशमिश खानी चाहिए। यह शरीर को ताकत प्रदान करती है।
ताकत प्रदान करे
विटामिन-सी के गुणों से भरपूर किशमिश का रोजाना सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
विटामिन-ए, बीटा कैरोटीन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स आदि पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण किशमिश आंखों की रोशनी बढ़ाने में लाभकारी है।
आंखों की रोशनी बढ़ाए
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
राहुल द्रविड़ Vs विराट कोहली: टेस्ट और वनडे में किसके ज्यादा रन?
Click Here