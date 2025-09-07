By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
मोरिंगा पाउडर के फायदे और खाने का सही तरीका
सहजन या ड्रम स्टिक की पत्तियों की पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इसे ही मोरिंगा पाउडर कहते हैं।
मोरिंगा पाउडर
मोरिंगा पाउडर में विटामिन ए, सी, ई, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे तत्व पाये जाते हैं।
पोषक तत्व
चलिए आपको मोरिंगा पाउडर से होने वाले फायदों और इसे खाने की सही तरीका बताते हैं।
क्या हैं फायदे
मोरिंगा पाउडर में विटामिन सी-ई खूब होता है। ऐसे में इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी
एंटी-डायबेटिक गुणों से भरपूर मोरिंगा पाउडर ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। इससे डायबिटीज नहीं होती।
डायबिटीज
वेट लॉस
फाइबर और प्रोटीन से भरपूर मोरिंगा पाउडर पीने से वेट लॉस भी तेजी से होता है। वजन कम करने के लिए लोग इसका सेवन करते हैं।
पाचन तंत्र
मोरिंगा पाउडर खाने या पीने से आपका पेट और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा। कब्ज, एसिडिटी, गैस की समस्या दूर रहती है।
बाल-त्वचा
बालों और त्वचा के लिए भी मोरिंगा का पाउडर खाना अच्छा माना जाता है। विटामिन ई बालों और त्वचा को सेहतमंद बनाता है।
कैसे खाएं
मोरिंगा के पाउडर को दूध, पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा इसे स्मूदी या खाने के साथ भी खा सकते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
हेल्थ अलर्ट: कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं ये आहार!
Click Here