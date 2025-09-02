By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 02, 2025
रोजाना अंजीर खाने से क्या फायदे हैं?
अंजीर ऐसा ड्राई फ्रूट है, जिसे सूखा भी लोग खा लेते हैं और भिगोकर भी। ये काफी फायदेमंद होता है।
अंजीर
अंजीर में खनिज, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, सी, और ई जैसे जरूरी तत्व होते हैं।
पोषक तत्व
अंजीर खाने से कई बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ। चलिए आपको बताते हैं अंजीर खाने से क्या फायदे होते हैं।
फायदे क्या हैं
पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, ब्लोटिंग, अपच, कब्ज से अंजीर राहत दिलायेगा।
पाचन स्वस्थ करें
अंजीर में फाइबर की मात्रा खूब होती है। इसे खाने से पेट भरा रहता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है।
वेट लॉस
हार्ट रखे हेल्दी
अंजीर में पोटैशियम की मात्रा खूब होती है। इससे हार्ट हेल्दी रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
हड्डियों की मजबूती
कैल्शियम से भरपूर अंजीर हड्डियों और दांतों को भी मजबूत करता है। अंजीर खाने से कैल्शियम की कमी नहीं होती।
ब्लड शुगर
अंजीर डायबिटीज के पेशेंट भी खा सकते हैं। ये ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखता है।
स्किन-हेयर
विटामिन ई-सी से भरपूर अंजीर बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे बाल मजबूत और त्वचा पर ग्लो बना रहता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
