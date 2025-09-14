By Deepali Srivastava
धनिया पाउडर के फायदे और खाने का सही तरीका
हरी धनिया के बीज को सुखाकर उसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है। धनिया पाउडर किचन के मसालों के साथ मिलकर सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है।
धनिया पाउडर
धनिया पाउडर में विटामिन ए, के, सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व पाये जाते हैं।
पोषक तत्व
धनिया पाउडर खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। चलिए इसके खास फायदे बताते हैं।
काफी फायदेमंद
धनिया पाउडर में विटामिन सी होता है और इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर माना जाता है। इसे खाने से सर्दी-खांसी से बचेंगे।
इम्यूनिटी बूस्टर
मोटापा होने पर धनिया पाउडर पीने की सलाह दी जाती है। धनिया पाउडर में फायबर होता है, ये वेट लॉस में हेल्प करता है।
वजन कम करें
खून की कमी
आयरन से भरपूर धनिया पाउडर शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। इसे खाने या पानी पीने से आयरन की कमी पूरी होगी।
ब्लड शुगर
धनिया पाउडर में ऐसे तत्व होते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। इसका सेवन डायबिटीज पेशेंट भी आसानी से कर सकते हैं।
पाचन तंत्र
धनिया पाउडर की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में ये पेट को ठंडक पहुंचायेगा। कब्ज, गैस की समस्या को खत्म करेगा।
कैसे खाएं
धनिया पाउडर खाने में खाते हैं, तो अच्छी बात है। वरना आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच मिलाकर सुबह पी सकते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
