By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
दुनिया के 10 सबसे खुशहाल जानवर कौन-कौन से हैं?
दुनिया के सबसे खुश जानवरों की लिस्ट में क्वॉका पहले स्थान पर है। यह ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। यह कंगारू परिवार का सदस्य है।
क्वॉका
इस धरती का दूसरा सबसे खुश जानवर डॉल्फिन है जो इंसानों के साथ बेहद मिलनसार होती है। इसके वीडियोज भी खूब वायरल होते रहते हैं।
डॉल्फिन
समुद्री ऊदबिलाव भी खुश जानवरों में से है। इसके शरीर पर छोटे-छोटे रोएंदार बाल होते हैं और पानी में अक्सर इन्हें पीठ के बल तैरते हुए देखा जा सकता है।
समुद्री ऊदबिलाव
बोनोबोस वानरों की वह प्रजाति है जो काफी मिलनसार होते हैं। इसके साथ ही ये अपने साथियों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए भी जाने जाते हैं।
बोनोबो
दुनिया के खुश जानवरों की लिस्ट में पेंगुइन का भी नाम भी है। ये पृथ्वी के सबसे ठंडे हिस्सों में रहती हैं।
पेंगुइन
इसके बाद गोल्डन रिट्रीवर का नाम आता है, जो कुत्तों की एक नस्ल होती है।
गोल्डन रिट्रीवर
रेड पांडा काफी चंचल होते हैं और इन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने खुश प्राणी हैं।
रेड पांडा
हाथी की गिनती न सिर्फ खुशहाल जानवरों में की जाती है बल्कि इसे सबसे बुद्धिमान जानवर भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसका दिमाग इंसानों के समान होता है।
हाथी
कैपीबारा को भी दुनिया के खुश जानवरों की लिस्ट में रखा गया है।
कैपीबारा
कुत्तों की एक प्रजाति शीबा इनु कुत्ता को सबसे खुश जानवरों में गिना जाता है। इनके चेहरे में हमेशा एक मुस्कान रहती है।
शीबा इनु
