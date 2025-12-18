By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 18, 2025
सोफा और रजाई को हिंदी में क्या कहते हैं?
हमारी रोजमर्रा की भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द इतने घुल चुके हैं कि शुद्ध हिंदी धीरे-धीरे पीछे छूटती जा रही है।
अंग्रेजी व उर्दू के शब्द
जैसे की घर में इस्तेमाल होने वाली सोफा और रजाई से हम खूब वाकिफ है। ये दोनों हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं।
सोफा और रजाई
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोफा और रजाई की शुद्ध हिंदी क्या है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
हिंदी में क्या कहते हैं
सोफा की बात करें, तो आज हर घर के ड्रॉइंग रूम में सोफा जरूर दिखाई देता है।
सोफा
मेहमान आएं तो सबसे पहले उन्हें सोफे पर बैठने को कहा जाता है।
बैठने के लिए
सोफा का हिंदी
सोफा का शुद्ध हिंदी नाम आसन और दीवान है।
इस्तेमाल
पुराने समय में दीवान का इस्तेमाल बैठने और आराम करने के लिए किया जाता था।
रजाई
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड में रजाई हर घर की जरूरत बन जाती है। रजाई शब्द जितना आम है, उतना ही अनजान इसका हिंदी नाम हे।
रजाई की हिंदी
रजाई को हिंदी में 'उष्णावरण या शीतनिवारक आवरण' कहा जाता है।
