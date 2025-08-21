By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
सात्विक मंत्र क्या हैं, जानें इसके जाप करने के लाभ
पूजा-पाठ में अक्सर मंत्रों का जाप होता है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें से एक है सात्विक मंत्र।
सात्विक मंत्र
सात्विक मंत्र का उद्देश्य किसी तरह की शक्ति या सिद्धि पाना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि जीवन में सुख और शांति प्रदान करना होता है।
सुख और शांति
सात्विक मंत्र जाप के कई चमत्कारिक फायदे हैं। चलिए जानते हैं क्या है सात्विक मंत्र और इसके जाप करे से क्या होता है।
चमत्कारिक फायदे
प्रमुख सात्विक मंत्रों में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, और ॐ नमः शिवाय शामिल हैं, जो चिंता, भय और तनाव को दूर करने में सहायक होते हैं।
मंत्र
सात्विक मंत्र जाप के लिए शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। इसे सुबह या शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर करना चाहिए।
मंत्र जाप की विधि
इन मंत्रों की विशेषताएं होती हैं कि ये आपको सीधे ईश्वर, देवी-देवता या ब्रह्म से जुड़ते हैं।
विशेषताएं
इन्हें जपने का उद्देश्य शांति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति को पाना होता है। इनका उद्देश्य समस्त जीवों के लिए शांति, प्रेम और मंगल की कामना करना है।
मंत्र का उद्देश्य
सात्विक मंत्र के लगातार जाप से चिंता, भय और तनाव दूर होते हैं। साथ ही मन शुद्ध रहता है और ईश्वर के प्रति समर्पित होता है।
भय और तनाव दूर
सात्विक मंत्र के जाप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बनता है।
ऊर्जावान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हरतालिका तीज पर क्या करें और क्या नहीं?
Click Here