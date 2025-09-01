By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 1, 2025
Restaurant, Canteen और Hotel को हिंदी में क्या कहते हैं?
Restaurant, Canteen और Hotel जैसे अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में क्या अर्थ है? आइए इनके हिंदी नाम और उपयोग को समझें।
Restaurant, Canteen, Hotel
Restaurant को हिंदी में 'भोजनालय' या 'रेस्तरां' कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां लोग विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेने जाते हैं।
Restaurant का हिंदी अर्थ
भोजनालय में मेनू आधारित भोजन, शानदार माहौल और सेवा होती है। यह पारिवारिक या औपचारिक भोजन के लिए उपयुक्त होता है।
Restaurant की विशेषताएं
Canteen को हिंदी में 'भोजनशाला' या 'कैंटीन' कहा जाता है। यह आमतौर पर स्कूल, कॉलेज या कार्यालयों में सस्ता भोजन प्रदान करती है।
Canteen का हिंदी अर्थ
भोजनशाला में साधारण और किफायती भोजन मिलता है। यह कर्मचारियों, छात्रों या समूहों के लिए सुविधाजनक होती है।
Canteen की विशेषताएं
Hotel को हिंदी में 'होटल' या 'अतिथि गृह' कहा जाता है। यह ठहरने और भोजन की सुविधा प्रदान करने वाला स्थान है।
Hotel का हिंदी अर्थ
होटल में रहने के लिए कमरे, भोजन, और अन्य सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल, जिम आदि उपलब्ध होते हैं। यह यात्रियों के लिए आदर्श है।
Hotel की विशेषताएं
भोजनालय (रेस्तरां) में शानदार भोजन और माहौल मिलता है, जबकि भोजनशाला (कैंटीन) सस्ता और साधारण भोजन प्रदान करती है।
Restaurant vs Canteen
होटल ठहरने और भोजन दोनों की सुविधा देता है, जबकि भोजनालय केवल भोजन पर केंद्रित होता है।
Hotel vs Restaurant
Restaurant (भोजनालय), Canteen (भोजनशाला), और Hotel (अतिथि गृह) का सही अर्थ समझकर इनका उपयोग करें।
शब्दों का सही उपयोग
