By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
भारतीय नोट किस चीज से बनते हैं?
भले ही डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ गया है, लेकिन आज भी नकदी यानी मुद्रा नोटों का उपयोग रोजमर्रा के लेन-देन में बड़े पैमाने पर होता है।
लेन-देन
₹10 से लेकर ₹500 तक के नोट हम सभी ने देखे और इस्तेमाल किए हैं।
भारतीय नोट
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट बनते कैसे हैं? चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं।
कैसे बनते हैं नोट
अधिकांश लोग मानते हैं कि ये नोट कागज से बने होते हैं, क्योंकि ये गीले हो जाते हैं, फट जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
लोगों की मान्यताएं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारतीय मुद्रा नोट कागज से नहीं, बल्कि 100% कॉटन (रूई) और लिनन के रेशे से से बनाए जाते हैं।
कॉटन
भारतीय मुद्रा नोटों को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कागज के बजाय शुद्ध कपास का इस्तेमाल किया जाता है।
शुद्ध कपास
कॉटन से बने नोट- जल्दी फटते नहीं हैं, हल्के होते हैं।
फटते नहीं
उन पर सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं और गंदगी या घिसावट को बेहतर सहन कर सकते हैं।
खासियत
इसलिए कॉटन का उपयोग मुद्रा नोटों को टिकाऊ बनाने और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करता है।
टिकाऊ
ISRO में साइंटिस्ट कैसे बनते हैं?
Click Here