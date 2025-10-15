By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 15, 2025

भारतीय नोट किस चीज से बनते हैं?

भले ही डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ गया है, लेकिन आज भी नकदी यानी मुद्रा नोटों का उपयोग रोजमर्रा के लेन-देन में बड़े पैमाने पर होता है।

₹10 से लेकर ₹500 तक के नोट हम सभी ने देखे और इस्तेमाल किए हैं। 

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट बनते कैसे हैं? चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं।

अधिकांश लोग मानते हैं कि ये नोट कागज से बने होते हैं, क्योंकि ये गीले हो जाते हैं, फट जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारतीय मुद्रा नोट कागज से नहीं, बल्कि 100% कॉटन (रूई) और लिनन के रेशे से से बनाए जाते हैं।

भारतीय मुद्रा नोटों को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कागज के बजाय शुद्ध कपास का इस्तेमाल किया जाता है।

कॉटन से बने नोट- जल्दी फटते नहीं हैं, हल्के होते हैं।

उन पर सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं और गंदगी या घिसावट को बेहतर सहन कर सकते हैं।

इसलिए कॉटन का उपयोग मुद्रा नोटों को टिकाऊ बनाने और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करता है।

