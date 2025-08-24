By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
छाछ, रायता और घी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
भारतीय भोजन में छाछ, रायता और घी का विशेष स्थान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइए इस स्वादिष्ट तिकड़ी के नाम और महत्व को समझें।
भारतीय भोजन की तिकड़ी
छाछ दही को मथकर बनाया जाता है। यह हल्का, पौष्टिक और पाचन के लिए फायदेमंद होता है। छाछ हमारे शरीर को ठंडक देता है।
छाछ क्या है?
छाछ को अंग्रेजी में Buttermilk कहते हैं। पारंपरिक छाछ दही से बनती है, जबकि बाजार में उपलब्ध छाछ में नमक और मसाले मिलाए जाते हैं।
छाछ का अंग्रेजी नाम
रायता दही में सब्जियां, मसाले या फल मिलाकर बनाया जाता है। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और पाचन में मदद करता है।
रायता: स्वाद का साथी
रायता को अंग्रेजी में Raita कहते हैं। यह भारतीय व्यंजनों का हिस्सा है और खीरा, प्याज, बूंदी या फलों के साथ बनाया जाता है।
रायता का अंग्रेजी नाम
घी मक्खन को गर्म करके बनाया जाता है। यह खाने को स्वादिष्ट बनाता है और आयुर्वेद में इसके कई स्वास्थ्य लाभ बताए गए हैं।
घी: भारतीय रसोई का सोना
घी को अंग्रेजी में Clarified Butter या Ghee कहते हैं। इसे विश्व स्तर पर सुपरफूड के रूप में जाना जाता है।
घी का अंग्रेजी नाम
छाछ पाचन सुधारती है, रायता प्रोबायोटिक्स देता है, और घी ऊर्जा और पोषण बढ़ाता है। ये तीनों भारतीय भोजन को संतुलित बनाते हैं।
स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद
छाछ, रायता और घी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इन्हें भोजन में शामिल कर उत्सवों और रोजमर्रा के खाने को खास बनाया जाता है।
भारतीय रसोई की शान
छाछ (Buttermilk), रायता (Raita) और घी (Clarified Butter) ना केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।
स्वाद और स्वास्थ्य का मेल
डॉल्फिन मछली से क्यों डरती है खतरनाक शार्क? जानिए कारण
Click Here