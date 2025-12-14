By Mohit
2026 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में क्या नया?
किआ
मोटर्स इंडिया
ने इंडियन मार्केट में अपनी
पॉपुलर
मिड
साइज
एसयूवी
किआ
सेल्टोस
फेसलिफ्ट
रिवील
कर दी है।
मिड
साइज
Photo: Kia
कार पहले से भी ज्यादा
स्टाइलिश
और दमदार नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं क्या बदलाव किए गए हैं।
आइए जानते हैं
Photo: Kia
कंपनी ने कार में नई डिजाइन
थीम
को अपनाया है।
फ्रंट
में
डिजिटल
टाइगर
ग्रिल
,
एलईडी
प्रोजेक्शन
हेडलैंप
,
कॉर्नर
साइड
में
डे
-टाइम
रनिंग
लैंप्स
दिए गए हैं।
फ्रंट लुक
Photo: Kia
कार के नीचे की तरफ
स्किड
प्लेट दी गई है जो कि इसके लुक को पहले के मुकाबले अब
बोल्ड
बनाती है।
नीचे की तरफ
Photo: Kia
व्हील
बेस
80
mm
बढ़ा दिया गया है। वहीं
बूट
स्पेस
में 14
लीटर
का इजाफा किया गया है।
बूट स्पेस
Photo: Kia
कार की लंबाई अब 4.4 मीटर हो चुकी है। कार में 21
ऑटोनोमस
लेवल-2
एडवांस
ड्राइविंग
असिस्ट
सिस्टम
ड्राइविंग
सेफ्टी
फीचर्स
दिए गए हैं।
सेफ्टी
Photo: Kia
साइड
प्रोफाइल
की बात करें तो अब कार में
फ्लश
डोर
हैंडल्स
मिलेंगे। वहीं
रूफ
रेल्स
और
बॉडी
क्लेडिंग
भी है।
फ्लश
डोर
हैंडल्स
Photo: Kia
रियर
में
L
शेप
वाली
एलईडी
टेललैंप
,
कनेक्टेड
एलईडी
टेललैंप
और
स्पॉइलर
भी है।
रियर लुक
Photo: Kia
रियर
में ही
डैशकैम
, टाटा
सिएरा
की तरह
हिडन
वाइपर
दिया गया है। वहीं कार में
शार्क-फिन
एंटीना
भी है। कार की शुरुआती
एक्स-शोरूम
कीमत 11.20 लाख रुपये हो सकती है।
हिडन वाइपर भी
Photo: Kia
