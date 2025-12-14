By Mohit
2026 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में क्या नया?

किआ मोटर्स इंडिया ने इंडियन मार्केट में अपनी पॉपुलर मिड साइज एसयूवी किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट रिवील कर दी है।

Photo: Kia

कार पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश और दमदार नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं क्या बदलाव किए गए हैं।

Photo: Kia

कंपनी ने कार में नई डिजाइन थीम को अपनाया है। फ्रंट में डिजिटल टाइगर ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैंप, कॉर्नर साइड में डे-टाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं।

फ्रंट लुक

Photo: Kia

कार के नीचे की तरफ स्किड प्लेट दी गई है जो कि इसके लुक को पहले के मुकाबले अब बोल्ड बनाती है। 

Photo: Kia

व्हील बेस 80mm बढ़ा दिया गया है। वहीं बूट स्पेस में 14 लीटर का इजाफा किया गया है।

Photo: Kia

कार की लंबाई अब 4.4 मीटर हो चुकी है। कार में 21 ऑटोनोमस लेवल-2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम ड्राइविंग सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

Photo: Kia

साइड प्रोफाइल की बात करें तो अब कार में फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे। वहीं रूफ रेल्स और बॉडी क्लेडिंग भी है।

Photo: Kia

रियर में L शेप वाली एलईडी टेललैंप, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप और स्पॉइलर भी है। 

Photo: Kia

रियर में ही डैशकैम, टाटा सिएरा की तरह हिडन वाइपर दिया गया है। वहीं कार में शार्क-फिन एंटीना भी है। कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.20 लाख रुपये हो सकती है।

Photo: Kia

