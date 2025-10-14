By Mohit
इस दिग्गज क्रिकेटर के बिना शादी 3 बच्चे
वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।
अक्सर
Source: Insta
ब्रावो ने अबतक शादी नहीं की है मगर तीन बच्चों के पिता हैं। ब्रावो की तीन गर्लफ्रेंड हैं।
तीन बच्चे
Source: Insta
क्रिकेटर दीपक चहर ने खुद एक टीवी शो में बताया था कि 'ब्रावो की तीन गर्लफ्रेंड हैं और तीनों से ही बच्चे हैं मगर शादी एक से भी नहीं की।'
तीनों से ही बच्चे
Source: Insta
दीपक चहर ने शो में ये भी कहा था कि 'ये कल्चर है वहां (वेस्टइंडीज) पर, उनकी हर साल आईपीएल में नई गर्लफ्रेंड आती है।'
हर साल
Source: Insta
बहरहाल ब्रावो की जिस गर्लफ्रेंड की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो जोसना खिता गोंजाल्वेस हैं।
सबसे ज्यादा चर्चा
Source: Insta
सना खिता गोंजाल्वेस बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।
बला की खूबसूरत
Source: Insta
जोसना खिता गोंजाल्वेस पेशे से शेफ हैं। वे अपने बेटे और ड्वेन ब्रावो के साथ त्रिनिडाड में रहती हैं।
त्रिनिडाड में रहती हैं
Source: Insta
ब्रावो की गर्लफ्रेंड ने फ्रांस, इटली और अमेरिका में शेफ की ट्रेनिंग ली हुई है।
लंबा अनुभव
Source: Insta
जोसना खिता गोंजाल्वेस अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भी ब्रावो को चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
आपको बता दें कि ब्रावो ने वेस्टइंडीज के लिए 40 टेस्ट मैच, 164 वनडे मैच, 91 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 161 आईपीएल मैच खेले।
कुल मैच
Source: Insta
