इस दिग्गज क्रिकेटर के बिना शादी 3 बच्चे

वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।

अक्सर

ब्रावो ने अबतक शादी नहीं की है मगर तीन बच्चों के पिता हैं। ब्रावो की तीन गर्लफ्रेंड हैं।

तीन बच्चे

क्रिकेटर दीपक चहर ने खुद एक टीवी शो में बताया था कि 'ब्रावो की तीन गर्लफ्रेंड हैं और तीनों से ही बच्चे हैं मगर शादी एक से भी नहीं की।'

तीनों से ही बच्चे

दीपक चहर ने शो में ये भी कहा था कि 'ये कल्‍चर है वहां (वेस्टइंडीज) पर, उनकी हर साल आईपीएल में नई गर्लफ्रेंड आती है।'

हर साल

बहरहाल ब्रावो की जिस गर्लफ्रेंड की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो जोसना खिता गोंजाल्वेस हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा

सना खिता गोंजाल्वेस बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

बला की खूबसूरत

जोसना खिता गोंजाल्वेस पेशे से शेफ हैं। वे अपने बेटे और ड्वेन ब्रावो के साथ त्रिनिडाड में रहती हैं।

त्रिनिडाड में रहती हैं

ब्रावो की गर्लफ्रेंड ने फ्रांस, इटली और अमेरिका में शेफ की ट्रेनिंग ली हुई है।

लंबा अनुभव

जोसना खिता गोंजाल्वेस अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भी ब्रावो को चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।

करती हैं चीयर

आपको बता दें कि ब्रावो ने वेस्टइंडीज के लिए 40 टेस्ट मैच, 164 वनडे मैच, 91 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 161 आईपीएल मैच खेले।

कुल मैच

