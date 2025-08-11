By Mohit
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
क्रिकेटर जिसकी फोटो कभी नोट पर छपी थी
दुनिया के अलग-अलग देश अपनी करंसी यानी नोटों पर महान व्यक्तियों की तस्वीर छापते हैं।
छापते हैं तस्वीर
वेस्टइंडीज के पूर्व दिवंगत क्रिकेटर फ्रैंक वॉरेल इकलौते ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनकी तस्वीर कभी नोट पर भी छपी थी।
इकलौते क्रिकेटर
Photo: ICC/FB
खेल में उनके योगदान को देखते हुए बारबाडोस की सरकार ने वॉरेल को नोट पर जगह दी थी।
योगदान को देखते हुए
Photo: ICC/FB
आपको बता दें कि बारबाडोस कैरेबियाई आयलैंड का एक देश है।
कैरेबियाई आयलैंड
वेस्टइंडीज की टीम में 60 के दशक में श्वेत खिलाड़ियों का दबदबा था मगर वॉरेल ने अश्वेत होते हुए भी टीम की कमान संभाली थी।
अश्वेत होने के बावजूद
Photo: ICC/FB
करंसी नोट ही नहीं बल्कि डाक टिकट पर भी बारबाडोस की सरकार ने वॉरेल की तस्वीर छापना शुरू कर दिया था।
डाक टिकट पर भी
Photo: ICC/FB
फ्रैंक वॉरेल ने मानवता के लिए भी मिसाल पेश की थी जिसकी आज भी हर कोई तारीफ करता है।
पेश की थी मिसाल
Photo: ICC/FB
दरअसल उन्होंने भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए अपना खून तक दे दिया था।
दे दिया था ब्लड
Photo: ICC/FB
साल 1962 में मैच के दौरान नारी कॉन्ट्रैक्टर को चोट लग गई थी। खेल के बीच ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया।
ले गए थे हॉस्पिटल
डॉक्टरों ने नारी कॉन्ट्रैक्टर को खून की जरूरत की बात कही और जैसे ही फ्रैंक वॉरेल को ये बात पता चली तो वे तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए थे और ब्लड डोनेट किया था।
पता लगते ही
प्रतीकात्मक तस्वीर
अजीत अगरकर का परिवार तस्वीरों में देखिए
Click Here