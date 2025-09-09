By Mohit
WI क्रिकेटर अकील की वाइफ है बेहद खूबसूरत
वेस्टइंडीज के क्रिकेटर अकील होसेन शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं।
एक बच्चे के पिता
अकील की वाइफ का नाम एरिल विलियम्स है जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
वेस्टइंडीज का ये क्रिकेटर अक्सर वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करता है।
अक्सर शेयर
अकील की वाइफ का इंस्टाग्राम पर अकाउंट तो है मगर उन्होंने इसे प्राइवेट किया हुआ है।
अकाउंट प्राइवेट
साफ है एरिल लाइमलाइट से दूर रहती हैं और अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ही ज्यादा पसंद करती हैं।
लाइमलाइट से दूर
एरिल विलियम्स एक बच्चे की मां होने के बावजूद काफी फिट नजर आती हैं।
बेहद फिट
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली एरिल पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
अच्छे से फॉलो
अकील को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चे को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
घूमने के शौकीन
अकील के ओवरऑल करियर की बात करें तो वे अबतक 38 वनडे मैच, 78 टी-20 मैच और 1 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
बतौर गेंदबाज खेलने वाले अकील ने इस दौरान वनडे में 57 विकेट, टी-20 में 72 विकेट तो आईपीएल में 1 विकेट हासिल की है।
इतने विकेट चटकाए
