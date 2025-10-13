By Mohit
PUBLISHED Oct 13, 2025
Cricket
'हुस्न परी' है WI के क्रिकेटर की वाइफ
वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं।
रसेल की वाइफ
Source: Insta
आंद्रे रसेल की वाइफ का नाम जेसिम लोरा है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
जेसिम लोरा सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। हर कोई उनकी फिटनेस का कायल है।
लाजवाब फिटनेस
Source: Insta
वेस्टइंडीज क्रिकेटर की वाइफ को अगर 'हुस्न परी' कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जेसिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं।
'हुस्न परी'
Source: Insta
रसेल की वाइफ को पार्टी करना काफी पसंद है। इंस्टा पर शेयर की गई लेटेस्ट पोस्ट में वे एक यॉट पर जमकर पार्टी करती नजर आ रही हैं।
लेटेस्ट पोस्ट
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली जेसिम ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे किसी को भी टक्कर दे सकती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
आपको बता दें कि जेसिम पेशे से मॉडल हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं।
करती हैं विज्ञापन
Source: Insta
जेसिम अक्सर पति और उनकी टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम पहुंच जाती हैं।
जमकर चीयर
Source: Insta
वे आईपीएल के दौरान भी कई-कई दिनों तक बेटी संग इंडिया में ही रहती हैं और लगभग हर मैच में पति को चीयर करने की कोशिश करती हैं।
आईपीएल में भी
Source: Insta
रसेल को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बेटी संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
