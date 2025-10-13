By Mohit
'हुस्न परी' है WI के क्रिकेटर की वाइफ

वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं।

रसेल की वाइफ

आंद्रे रसेल की वाइफ का नाम जेसिम लोरा है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

जेसिम लोरा सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। हर कोई उनकी फिटनेस का कायल है।

लाजवाब फिटनेस

वेस्टइंडीज क्रिकेटर की वाइफ को अगर 'हुस्न परी' कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जेसिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं।

'हुस्न परी'

रसेल की वाइफ को पार्टी करना काफी पसंद है। इंस्टा पर शेयर की गई लेटेस्ट पोस्ट में वे एक यॉट पर जमकर पार्टी करती नजर आ रही हैं।

लेटेस्ट पोस्ट

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली जेसिम ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे किसी को भी टक्कर दे सकती हैं।

देती हैं टक्कर

आपको बता दें कि जेसिम पेशे से मॉडल हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं।

करती हैं विज्ञापन

जेसिम अक्सर पति और उनकी टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम पहुंच जाती हैं।

जमकर चीयर

वे आईपीएल के दौरान भी कई-कई दिनों तक बेटी संग इंडिया में ही रहती हैं और लगभग हर मैच में पति को चीयर करने की कोशिश करती हैं।

आईपीएल में भी

रसेल को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बेटी संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलते ही

