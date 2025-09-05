By Shubhangi Gupta
वेट कंट्रोल: ये खाद्य पदार्थ हैं नेचुरल फैट बर्नर!
प्राकृतिक फैट बर्नर ऐसे आहार होते हैं जो मेटाबोलिज्म को बढ़ाते हैं। ये आहार शरीर में वसा जलने की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे वजन कम होता है।
नेचुरल फैट बर्नर्स
हरी चाय: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर, थर्मोजेनेसिस को बढ़ाती है।
कॉफी: कैफीन युक्त, मेटाबोलिज्म को बढ़ाकर ऊर्जा देती है।
लाल मिर्च: कैप्सैसिन युक्त, भूख कम करने और कैलोरी जलाने में सहायक।
नारियल तेल: मध्यम श्रृंखला त्रिग्लिसराइड्स से भरपूर, वसा जलाने में मददगार।
एवोकाडो: फाइबर और मोनोसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर, पाचन में सुधार करता है।
दालचीनी: इंसुलिन प्रतिरोधकता कम करती है, शर्करा को नियंत्रित करती है।
सेब का सिरका: एसिटिक एसिड से भरपूर, वसा संचय को रोकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
