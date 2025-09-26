By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025

 Entertainment

शादी सीजन: सोनाली बेंद्रे का ग्रेसफुल येलो लहंगा

सोनाली बेंद्रे जितनी कमाल अदाकारा हैं, उतना ही लाजवाब उनका ड्रेस सेंस भी है।

सोनाली बेंद्रे

खासतौर पर एथनिक फैशन के मामले में वो फैंस को कभी निराश नहीं करती हैं। साड़ी से लेकर सूट और लहंगा तक, हर लुक में कमाल लगती हैं।

एथनिक

इस बार उन्होंने येलो लहंगा लुक शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है।

लेटेस्ट...

सोनाली के लहंगे पर एकदम सोबर कढ़ाई की गई है। वहीं, टिशू सिल्क वाला ये दुपट्टा भी कमाल लग रहा है।

येलो लहंगा

सोनाली ने अपने लुक को एलिगेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है जो पूरे लुक में चार चांद लगा रही है।

नायाब ज्वेलरी

सोनाली का मेकअप नेचुरल और ग्लोइंग था जो उनके एथनिक अटायर को कॉम्प्लिमेंट कर रहा था।

मेकअप

सोनाली के एथनिक लुक्स विशेष रूप से शादी और त्योहारों के सीजन के लिए प्रेरणादायक है।

शादी सीजन

आप भी अपने ट्रेडिशनल लुक को स्टाइलिश और क्लासी बनाना चाहती हैं तो सोनाली के लुक्स जरूर फॉलो कर सकती हैं।

स्टाइल क्वीन

