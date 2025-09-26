By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
शादी सीजन: सोनाली बेंद्रे का ग्रेसफुल येलो लहंगा
सोनाली बेंद्रे जितनी कमाल अदाकारा हैं, उतना ही लाजवाब उनका ड्रेस सेंस भी है।
सोनाली बेंद्रे
Instagram:
iamsonalibendre
खासतौर पर एथनिक फैशन के मामले में वो फैंस को कभी निराश नहीं करती हैं। साड़ी से लेकर सूट और लहंगा तक, हर लुक में कमाल लगती हैं।
एथनिक
Instagram:
iamsonalibendre
इस बार उन्होंने येलो लहंगा लुक शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है।
लेटेस्ट...
Instagram:
iamsonalibendre
सोनाली के लहंगे पर एकदम सोबर कढ़ाई की गई है। वहीं, टिशू सिल्क वाला ये दुपट्टा भी कमाल लग रहा है।
येलो लहंगा
Instagram:
iamsonalibendre
सोनाली ने अपने लुक को एलिगेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है जो पूरे लुक में चार चांद लगा रही है।
नायाब ज्वेलरी
Instagram:
iamsonalibendre
सोनाली का मेकअप नेचुरल और ग्लोइंग था जो उनके एथनिक अटायर को कॉम्प्लिमेंट कर रहा था।
मेकअप
Instagram:
iamsonalibendre
सोनाली के एथनिक लुक्स विशेष रूप से शादी और त्योहारों के सीजन के लिए प्रेरणादायक है।
शादी सीजन
Instagram:
iamsonalibendre
आप भी अपने ट्रेडिशनल लुक को स्टाइलिश और क्लासी बनाना चाहती हैं तो सोनाली के लुक्स जरूर फॉलो कर सकती हैं।
स्टाइल क्वीन
Instagram:
iamsonalibendre
सलमान खान जब हो गए थे इस एक्ट्रेस से परेशान, कसम खाई कभी नहीं करेंगे उसके साथ काम
Click Here