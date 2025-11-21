By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
आर्थिक तंगी दूर करने के लिए धारण करें ये रत्न
धन की कमी को दूर करने ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। इनमें से रत्नधारण एक प्रभावी और प्राचीन उपाय माना गया है।
प्राचीन उपाय
मान्यता है कि सही रत्न चुनने से न केवल आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि भाग्य भी चमकता है।
सही रत्न चुनें
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कौन सा रत्न पहनना शुभ होता है।
कौन सा रत्न होगा शुभ
इसे सौभाग्य और धन-संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
गोल्डन जेम
साथ ही गोल्डन जेम धारण करने से व्यक्ति को अपने करियर और व्यवसाय में सफलता मिलती है। साथ ही आत्मविश्वास में सुधार होता है।
फायदा
ग्रीन जेड स्टोन
ग्रीन जेड स्टोन को स्थिरता और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। इसे पहनने से जीवन में स्थिरता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है
टाइगर स्टोन
टाइगर स्टोन को साहस और आत्मविश्वास का रत्न कहा जाता है। यह आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता और सफलता लाने में मदद करता है।
माक्षिक रत्न
माक्षिक रत्न को 'धन का चुंबक' कहा जाता है। यह धन के आगमन में बाधाओं को दूर करता है और व्यापार में उन्नति दिलाता है।
ग्रीन एवेंचुरियन
ग्रीन एवेंचुरिन एक शक्तिशाली रत्न है जो वित्तीय मामलों में शुभता लाने के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर 'अवसर का रत्न' कहा जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों का रोज करें पाठ, दूर होंगी ये बाधाएं
Click Here