गुस्से पर काबू पाने के लिए धारण करें ये रत्न
तनाव और क्रोध भागदौड़ भरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लोग इससे छुटकारा पाने के लिए अलग-अलग उपाय करते हैं।
हिस्सा
इन उपायों में से एक है रत्न धारण करना। आज हम आपको बताएंगे कि गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए।
उपाय
ज्योतिष में मोती को इन समस्याओं का समाधान माना गया है। मोती धारण करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है।
मोती धारण करना शुभ
ज्योतिष के मुताबिक मोती रत्न चंद्रमा से संबंधित है, जो हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है।
चंद्रमा से संबंधित
मोती आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और दिमाग को ठंडा रखता है।
दिमाग को ठंडा रखता है
गहरा असर
तनाव और क्रोध नींद पर गहरा असर डालते हैं। मोती धारण करने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है।
सकारात्मक
मोती धारण करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
शुभ दिन
ज्योतिष के अनुसार, मोती को सोमवार के दिन धारण करना शुभ होता है। इसे चांदी या सफेद सोने की अंगूठी में जड़वाकर पहनें।
मंत्र
मोती धारण करने से पहले "ॐ सोमाय नमः" मंत्र का जाप करें। यह मंत्र चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
