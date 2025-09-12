By Mohit
टीम इंडिया को चीयर करती है ये अफगान गर्ल

अफगानिस्तान की वज्मा अयूबी क्रिकेट को काफी पसंद करती हैं। वे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ भी उठाती हैं।

खास बात ये है कि अफगानिस्तान को जमकर चीयर करने वाली वज्मा टीम इंडिया की भी जबरदस्त फैन हैं।

बला की खूबसूरत वज्मा अलग-अलग टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ही नहीं टीम इंडिया को भी चीयर करती हैं।

वज्मा टीम इंडिया को इस हद तक सपोर्ट करती हैं कि मैच के दौरान इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी भी पहनती हैं।

वज्मा की तस्वीरें और वीडियोज भी वायरल होती रहती हैं जिन्हें फैन्स काफी पसंद भी करते हैं।

आपको बता दें कि वज्मा सफल बिजनेसवुमन हैं। वे लमन क्लोथिंग ब्रांड की मालकिन हैं।

बिजनेस में काफी नाम कमा चुकी वज्मा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इंस्टाग्राम पर तो उन्हें लाखों यूजर्स फॉलो करते हैं।

वज्मा समाज सेवा भी करती हैं। वे गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम करती हैं। 

वज्मा बॉलीवुड स्टार्स से भी मिलती जुलती हैं और पार्टी इवेंट्स में भी शिरकत करती हैं।

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

