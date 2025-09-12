By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025
Cricket
टीम इंडिया को चीयर करती है ये अफगान गर्ल
अफगानिस्तान
की
वज्मा
अयूबी
क्रिकेट को काफी पसंद करती हैं। वे
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ भी उठाती हैं।
स्टेडियम पहुंचकर
Source: Insta
खास बात ये है कि
अफगानिस्तान
को जमकर
चीयर
करने वाली
वज्मा
टीम इंडिया की भी जबरदस्त
फैन
हैं।
जमकर चीयर
Source: Insta
बला की खूबसूरत
वज्मा
अलग-अलग टूर्नामेंट में
अफगानिस्तान
ही नहीं टीम इंडिया को भी
चीयर
करती हैं।
इंडिया को भी
Source: Insta
वज्मा
टीम इंडिया को इस हद तक
सपोर्ट
करती हैं कि मैच के दौरान इंडियन क्रिकेट टीम की
जर्सी
भी पहनती हैं।
जर्सी
भी पहनती हैं
Source: Insta
वज्मा
की तस्वीरें और
वीडियोज
भी
वायरल
होती रहती हैं जिन्हें
फैन्स
काफी पसंद भी करते हैं।
काफी पसंद
Source: Insta
आपको बता दें कि
वज्मा
सफल
बिजनेसवुमन
हैं। वे
लमन
क्लोथिंग
ब्रांड की मालकिन हैं।
बिजनेसवुमन
हैं
Source: Insta
बिजनेस
में काफी नाम कमा चुकी
वज्मा
सोशल
मीडिया
इन्फ्लुएंसर
भी हैं।
इंस्टाग्राम
पर तो उन्हें लाखों
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
इन्फ्लुएंसर
भी
Source: Insta
वज्मा
समाज सेवा भी करती हैं। वे गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम करती हैं।
समाज सेवा भी
Source: Insta
वज्मा
बॉलीवुड
स्टार्स
से भी मिलती जुलती हैं और पार्टी
इवेंट्स
में भी शिरकत करती हैं।
करती हैं शिरकत
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं यही वजह है कि उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
बेमिसाल लगती हैं
Source: Insta
सिद्धू
की बहू की 10 बेहद
ग्लैमरस
तस्वीरें
