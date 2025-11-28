By Mohit
PUBLISHED Nov 28, 2025
कार ड्राइव के वक्त प्रदूषण से ऐसे बचें
देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। दिल्ली में तो बीते दिनों वायु प्रदूषण के खिलाफ युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया।
जिंदगी बेहाल
वायु प्रदूषण के वजह से लोगों को आंख में जलन, घुटन और सांस संबंधी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
हेल्थ पर बुरा असर
कार ड्राइव करते वक्त तो आपको और सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
बरतें सावधानी
कार ड्राइव करते वक्त हमेशा विंडो को बंद रखना चाहिए जिससे जहरीरी हवा अंदर न आ सके। जब AQI खराब हो तो ऐसा करना चाहिए।
विंडो बंद रखें
कार की विंडो खुली रहेगी तो ऐसे में ड्राइव करते वक्त PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कण आसानी से अंदर आ जाते हैं जिससे आपके फेफड़ों को नुकसान होता है।
कब जरूरी?
रीसर्क्युलेशन मोड कार एसी को चलाने से केबिन के अंदर मौजूद हवा दोबारा इस्तेमाल होती रहती हैं। इससे कार के भीतर की हवा की गुणवत्ता बाहर के मुकाबले बेहतरीन बनी रहती है।
एसी मोड
ड्राइव करते वक्त ऐसे रूट्स से बचें जहां भारी ट्रैफिक रहता है। वहीं सफर से पहले एरिया का AQI जरूर देखें।
भारी ट्रैफिक से बचें
कार ड्राइविंग के वक्त मास्क जरूर लगाना चाहिए। इसे अपनी आदत में शामिल कर लेंगे तो काफी हद तक वायु प्रदूषण के प्रभाव से बच सकेंगे।
मास्क लगाएं
संभव हो तो एयर प्योरिफायर फीचर के साथ आने वाली कार से ही सफर करें/खरीदें।
एयर प्योरिफायर
