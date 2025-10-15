By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
छोटी दिवाली पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय
छोटी दिवाली का पर्व दीपावली के एक दिन पहले यानी कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन पड़ता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा का विधान है।
हनुमान जी की पूजा
मान्यता के अनुसार छोटी दिवाली के दिन बजरंगी की विधि-विधान से पूजा करने पर उनकी पूरे कृपा बरसती है और साधक को बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद मिलता है।
बल, बुद्धि और विद्या
इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए।
उपाय
छोटी दिवाली पर हनुमान जी पूजा में सिंदूर को शुद्ध घी में लगाकर उनके शरीर पर लगा दें। इस उपाय को करने से आर्थिक दिक्कत दूर होती है।
सिंदूर और घी लगाएं
मान्यतानुसार, हनुमान पूजा में सरसों के तेल का दीया जलाकर हनुमान जी की आरती और पूजा करें।
दीया जलाएं
इस उपाय से बड़े से बड़ा संकट हनुमान जी शीघ्र ही दूर कर देते हैं।
संकट दूर
मान्यता है कि हनुमान जी पान अर्पित करने पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे में उन्हें पान की माला या फिर मीठा पान चढ़ाएं।
पान चढ़ाएं
हनुमान जी की पूजा में बूंदी का लड्डू या सिर्फ बूंदी भी चढ़ाकर उनकी कृपा पाई जा सकती है। साथ ही उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे, तो वो शीघ्र प्रसन्न होंगे।
भोग
हनुमान पूजा में बजरंगी को विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें और यदि संभव हो तो तुलसी की माला पहनाएं। इससे उनकी कृपा बरसती है।
तुलसी करें अर्पित
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हनुमान चालीसा के इन 4 दोहों का करें जप, बनेंगे सारे बिगड़े काम!
Click Here