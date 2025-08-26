By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025
बरसात में कैसे करें वॉटरप्रूफ मेकअप
बारिश के मौसम में नमी खूब होती है, ऐसे में मेकअप करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता।
बरसात का मौसम
परफेक्ट मेकअप करने के बाद भी अक्सर क्रेकी या पैची लुक दिखता है। ऐसे में खूबसूरती नहीं आती।
क्रेकी लुक
अगर आप भी बरसात में किसी खास फंक्शन के लिए मेकअप करने जा रही हैं, तो वॉटरप्रूफ मेकअप करें। इसे करने के टिप्स जानें।
वॉटरप्रूफ मेकअप
सबसे पहले तो अपनी स्किन को वॉटरप्रूफ मेकअप के लिए तैयार करें। चेहरे को अच्छे से साफ करें।
स्किन प्रिपेयर
बर्फ रगड़ें
फिर आप बर्फ की सेंक या फिर इसे चेहरे पर रगड़कर स्किन पोर्स को ब्लॉक कर सकती हैं।
हाइड्रेटिंग प्राइमर
सबसे पहले चेहरे पर हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाएं। इससे स्किन की सतह पर चिकनाहट आएगी।
फाउंडेशन चुनें
वॉटरप्रूफ मेकअप के लिए स्वेटप्रूफ और मैट फिनिश वाला फाउंडेशन ही चुनें। ये परफेक्ट लुक देगा।
ब्लश
आपको लिक्विड की जगह पाउडर ब्लश लगाना है। वही बरसात में टिकेगा और अच्छा भी लगेगा।
आई मेकअप
आई मेकअप के लिए आईलाइनर, मसकारा वॉटरप्रूफ ही चुनें। काजल-आइब्रो पेंसिल से लुक पूरा करें।
लिपस्टिक
लिपस्टिक आपको मैट फिनिश वाली चुननी है। मैट लिपस्टिक छूटती और फैलती नहीं है।
