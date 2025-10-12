By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 12, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
हार्दिक पांड्या का नई गर्लफ्रेंड संग ये वीडियो देखिए
हार्दिक पांड्या ने बीते दिन 11 अक्टूबर को अपना 32वां जन्मदिन मनाया।
हार्दिक पांड्या का 32वां जन्मदिन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपना यह जन्मदिन नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाया।
गर्लफ्रेंड के साथ किया सेलिब्रेट
Pic Credit: Social Media
हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड का नाम माहिका शर्मा है।
माहिका शर्मा हैं उनकी न्यू GF
Pic Credit: Social Media
माहिका शर्मा पेशे से मॉडल हैं। वे बेहद हॉटनेस ओवरलोडेड और खूबसूरत हैं।
खूबसूरत हैं माहिका
Pic Credit: Social Media
हार्दिक पांड्या ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ वीडियो-फोटोज इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की हैं।
इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो-फोटोज
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बेहतरीन वीडियो शेयर किया है।
शेयर किया एक वीडियो
Pic Credit: Social Media
इस वीडियो में हार्दिक और उनकी गर्लफ्रेंड वॉक करते हुए बातें कर रहे हैं।
वॉक करते हुए कर रहे हैं बात
Pic Credit: Social Media
वीडियो में उनकी गर्लफ्रेंड हंसती हुई बेहद खूबसूरत लग रही हैं। हार्दिक भी काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं।
खूबसूरत लग रही हैं माहिका
Pic Credit: Social Media
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्दिक पांड्या एक बेटे के पिता हैं। उनका साल 2024 में नताशा से तलाक हो गया था। हार्दिक पांड्या मौजूदा समय में 32 साल के हैं, जबकि उनकी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा 24 साल की हैं।
ऐसी रही हार्दिक की लव लाइफ
Pic Credit: Social Media
रोहित Vs विराट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसने ज्यादा शतक लगाए हैं?