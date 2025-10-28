By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Lifestyle

Urdu Poetry: ये किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई

भला ग़मों से कहाँ हार जाने वाले थे
हम आँसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे

1

उन्हें तो ख़ाक में मिलना ही था कि मेरे थे
ये अश्क कौन से ऊँचे घराने वाले थे

2

तुम साथ नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता
इस शहर में क्या है जो अधूरा नहीं लगता

3

सीने से लिपटते ही पलट जाने पे ख़ुश हैं
लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता

4

हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर
बूढ़ा है मगर पेड़ पुराना नहीं लगता

5

6

अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है छुपाएँ कैसे
तेरी मर्ज़ी के मुताबिक़ नज़र आएँ कैसे

7

मुझ को चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र
रास्ता रोका गया तो क़ाफ़िला हो जाऊँगा

8

क्या बताऊँ कैसा ख़ुद को दर-ब-दर मैं ने किया
उम्र-भर किस किस के हिस्से का सफ़र मैं ने किया

टॉयलेट सीट का पीलापन दूर करने के 5 सरल तरीके

 Click Here