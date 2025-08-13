By Shubhangi Gupta
व्रत में कुट्टू केक का आनंद, Recipe

व्रत के दौरान अन्न का त्याग करने पर भी कुट्टू आटा एक उत्तम विकल्प है। इससे बना केक स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जरूर ट्राई कर सकते हैं।

कुट्टू आटा

सामग्री: कुट्टू आटा, गुड़, दही, घी, दूध, इलायची पाउडर और मनपसंद ड्राईफ्रूट्स।

केक रेसिपी

Photo: Adobe Stock

आटा, गुड़, दही, घी और दूध को एक बाउल में डालकर अच्छी तरह फेंटें।

स्टेप 1

Photo: Adobe Stock

बाद में केक बैटर में इलायची पाउडर डालकर कुछ देर और मिलाएं।

स्टेप 2

Photo: Adobe Stock

अब ओवन को प्रीहीट करें और केक बैटर को मोल्ड में डालकर 30-35 मिनट तक बेक करें।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

केक को ठंडा होने दें और फिर उसे सांचे से निकालें।

स्टेप 4

Photo: Adobe Stock

सजावट और परोसने का तरीका: ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स से सजाएं।

गार्निशिंग

Photo: Adobe Stock

मिठास: कुट्टू के केक के साथ व्रत को बनाएं और भी खास।

लुत्फ उठाएं

Photo: Adobe Stock

