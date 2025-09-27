By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 27, 2025
Food
व्रत के लिए एनर्जी बूस्टिंग मिल्कशेक, Recipe
व्रत में ऊर्जा क्यों जरूरी? शरीर को एक्टिव रखने और थकान से बचने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। ऐसे में मिल्कशेक एक अच्छा विकल्प है।
मिल्कशेक
Photo: Adobe Stock
सामग्री: ताजा फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, शहद/गुड़ और व्रत के अनुसार अन्य सामग्री।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
सबसे पहले गरम दूध में मखाना, काजू, बादाम और अखरोट आधा घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें।
स्टेप 1
बाद में सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और स्वादानुसार मीठा मिलाएं।
स्टेप 2
Video: Pexels
इलायची या केसर जैसे मसाले जोड़ें जो स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाते हैं।
स्टेप 3
अब तैयार मिल्क शेक में केला, सेब, बेरीज, आदि काटकर डालें।
स्टेप 4
ठंडा परोसें और व्रत के दौरान दिन में कई बार पिएं ताकि ऊर्जा बनी रहे।
परोसें
Photo: Adobe Stock
व्रत के अनुसार फलों और सामग्री का चयन करें और अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करें।
अन्य टिप
