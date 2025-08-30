By Mohit
वीवो T4 प्रो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन
स्मार्टफोन मेकर वीवो T4 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन
Photo: Vivo
स्मार्टफोन की सबसे खास बात ये है कि इसमें 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस दिया गया है।
पेरिस्कोप लेंस
Photo: Vivo
27,999 रुपये शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है।
शुरुआती कीमत
Photo: Vivo
स्मार्टफोन के तीन वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है।
तीन वेरिएंट
Photo: Vivo
192 ग्राम वजन वाले वीवो के इस स्मार्टफोन की चौड़ाई 76.96mm है तो मोटाई 7.53mm और लंबाई 163.53mm है।
डायमेंशन
Photo: Vivo
ब्लेज गोल्ड और नाइट्रो ब्लू कलर में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटिंग्स है जो इसे काफी हद तक धूल और पानी से बचाएगा।
IP68 और IP69 रेटिंग्स
Photo: Vivo
डिस्प्ले की बात करें तो कंपनी ने स्मार्टफोन में 6.77 इंच की फुल एचडी प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।
डिस्प्ले
Photo: Vivo
वीवो T4 प्रो 90W फ्लैश चार्ज सपोर्ट, रिवर्स चार्जिंग और बायपास चाार्जिंग फीचर भी है।
90W फ्लैश चार्ज
Photo: Vivo
स्मार्टफोन में एंड्राइड 15 बेस्ट फनटच OS 15 है। कंपनी चार साल सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट का वादा कर रही है।
फनटच OS
Video: Fauxles/Pexels
