200MP कैमरा वाला Vivo का फोन, कीमत इतनी
200MP प्राइमरी कैमरा वाला वीवो का पहला स्मार्टफोन V60e इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं।
न्यू लॉन्च
Photo: Vivo
रियर में 200MP कैमरा के अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है। कैमरा के जरिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
4K वीडियो रिकॉर्डिंग
Photo: Vivo
स्मार्टफोन में 90W चार्जिंग सपोर्ट और 6500mAh की बैटरी दी गई है।
बैटरी
Photo: Vivo
खास बात ये है कि स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा भी 50MP है। V60e में 6.77 के फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है।
डिस्प्ले
Photo: Vivo
स्मार्टफोन के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये तो वहीं 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है।
कीमत
Photo: Vivo
वहीं 12GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है। ये फोन डाइमेंसिटी 7630 टर्बो प्रोसेसर से लैस है।
12GB रैम वेरिएंट
Photo: Vivo
एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुआ V60e IP68 + IP69 रेटिंग से लैस है जिससे धूल और पानी की बूंदों से काफी हद तक बचाव होगा।
IP68 + IP69 रेटिंग
Photo: Vivo
एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड फनटच OS 15 पर रन करने वाले इस स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है।
फनटच OS
Photo: Vivo
स्मार्टफोन में एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है मगर दो सिम कार्ड जरूर लगा सकते हैं।
डुअल सिम
Photo: Vivo
Vivo के नए फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के अलावा स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। वहीं सेल्फी कैमरा भी AI फीचर्स से लैस हैं।
AI फीचर्स
Video: Fauxles/Pexels
