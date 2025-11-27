By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
विटामिन C से भरपूर नींबू-धनिया सूप बनाने की विधि
लेमन कोरियांडर सूप विटामिन C से भरपूर होता है जो इम्युनिटी को मजबूत करता है। बहुत आसानी से इसे आप घर पर बना सकते हैं।
नींबू-धनिया सूप
सामग्री: ताजा धनिया, नींबू का रस, वेजिटेबल स्टॉक, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और सब्जियां।
रेसिपी
सबसे पहले सब्जियों को धोकर बारीक काट लें। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लें।
स्टेप 1
एक पैन में तेल गरम करें, पिसे हुए मसाले डालें और अच्छी तरह भूनें। इससे सूप में बढ़िया स्वाद और खुशबू आती है।
स्टेप 2
अब मसाले में वेजिटेबल स्टॉक डालकर पकाएं। कुछ देर बाद कटी हुई सब्जियां डालें और नरम होने तक पकने दें।
स्टेप 3
नींबू का रस और बारीक कटा धनिया डालें, नमक-काली मिर्च स्वादानुसार एडजस्ट करें।
स्टेप 4
गरमा-गरम सूप को कटोरे में निकालें, ताजा धनिया से सजाकर परोसें और परिवार के साथ आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
ताजगी से भरा यह सूप पाचन में सहायक है और इसमें मौजूद विटामिन C इम्युनिटी को भी मजबूत बनाते हैं।
फायदे
सर्दियों के लिए बथुआ की खास डिशेज!
Click Here