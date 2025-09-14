By Navaneet Rathaur
विष्णु पुराण: खराब से खराब वक्त में भी ना बेचें ये 3 चीजें, छिन जाएगी खुशहाली
विष्णु पुराण के अनुसार, कुछ चीजें बेचना सुख-शांति छीन सकता है। जानें, खराब वक्त में भी किन 3 चीजों को ना बेचें।
विष्णु पुराण
विष्णु पुराण हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह जीवन, धर्म और समृद्धि के लिए नियम बताता है, जिनमें कुछ चीजें बेचने की मनाही है।
विष्णु पुराण: जीवन का मार्गदर्शन
विष्णु पुराण में गाय को पवित्र माना गया है। गाय का दूध बेचने से घर की समृद्धि और स्वास्थ्य नष्ट हो सकता है।
गाय का दूध
गाय का दूध बेचने से लक्ष्मी रूठती हैं। इससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। दान करें, लेकिन मुनाफे के लिए ना बेचें।
गाय का दूध क्यों ना बेचें?
गुड़ को विष्णु पुराण में शुभ माना गया है। इसे बेचने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और मिठास कम हो सकती है।
गुड़
गुड़ बेचने से परिवार में तनाव और आर्थिक हानि हो सकती है। इसे घर में रखें और पूजा में उपयोग करें।
गुड़ बेचने की मनाही
घर में रखा सरसों का तेल शनि और पितरों से जोड़ा जाता है। इसे बेचने से शनि दोष बढ़ सकता है और खुशहाली चली जाती है।
सरसों का तेल
सरसों का तेल बेचने से शनि का कुप्रभाव और पितृ दोष बढ़ता है। इसे दीपक में या दान में उपयोग करें, ना कि मुनाफे के लिए बेचें।
सरसों का तेल क्यों ना बेचें?
गाय का दूध, गुड़ और सरसों का तेल दान करें। विष्णु मंत्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें। यह सुख लाता है।
विष्णु मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
