By Mohit
PUBLISHED Oct 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

आरती सहवाग 45 की उम्र में दिखती हैं ऐसी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग शादीशुदा हैं और दो बेटों के पिता हैं।

दो बेटों के पिता

Source: Insta

सहवाग की वाइफ का नाम आरती है। आरती 45 साल की उम्र में भी काफी ग्लैमरस नजर आती हैं।

बेहद ग्लैमरस

Source: Insta

सहवाग की वाइफ अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं। यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

आरती फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वे एथनिक के अलावा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना भी काफी पसंद करती हैं।

फैशन ट्रेंड

Source: Insta

आपको बता दें कि आरती सहवाग बिजनेसवुमन हैं। एजुकेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है।

बिजनेसवुमन

Source: Insta

वीरेंद्र सहवाग की वाइफ उनसे उम्र में करीब दो साल छोटी हैं। सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को तो आरती का जन्म 16 दिसंबर 1980 को हुआ था।

दो साल छोटी

Source: Insta

सहवाग और आरती बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी।

लव मैरिज

Source: Insta

मई, 2002 में वीरेंद्र सहवाग ने आरती को मजाकिया लहजे में प्रपोज किया था।

2002 में प्रपोज

Source: Insta

आरती ने इसे असल प्रपोजल समझ लिया था और फिर तुरंत हां भी कह दिया था। इसका खुलासा खुद सहवाग ने किया था। 

कह दिया था हां

Source: Insta

