आरती सहवाग 45 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग शादीशुदा हैं और दो बेटों के पिता हैं।
दो बेटों के पिता
सहवाग की वाइफ का नाम आरती है। आरती 45 साल की उम्र में भी काफी ग्लैमरस नजर आती हैं।
बेहद ग्लैमरस
सहवाग की वाइफ अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं। यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
हर लुक बेमिसाल
आरती फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वे एथनिक के अलावा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना भी काफी पसंद करती हैं।
फैशन ट्रेंड
आपको बता दें कि आरती सहवाग बिजनेसवुमन हैं। एजुकेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है।
बिजनेसवुमन
वीरेंद्र सहवाग की वाइफ उनसे उम्र में करीब दो साल छोटी हैं। सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को तो आरती का जन्म 16 दिसंबर 1980 को हुआ था।
दो साल छोटी
सहवाग और आरती बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी।
लव मैरिज
मई, 2002 में वीरेंद्र सहवाग ने आरती को मजाकिया लहजे में प्रपोज किया था।
2002 में प्रपोज
आरती ने इसे असल प्रपोजल समझ लिया था और फिर तुरंत हां भी कह दिया था। इसका खुलासा खुद सहवाग ने किया था।
कह दिया था हां
