By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

विराट कोहली के कुल ODI रन और शतक

विराट कोहली का नाम वनडे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों में लिया जाता है।

विराट कोहली

सचिन तेंदुलकर के बाद वे वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बैटर

मौजूदा समय में विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में 773 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

रैंकिंग में नंबर 2

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने अब तक कितने रन और शतक बनाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।

कितने शतक और रन बनाए हैं?

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। उन्होंने अपना डेब्यू मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था।

करियर की शुरुआत

विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक 308 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 296 पारियों में बल्लेबाजी की है।

296 पारियों में बल्लेबाजी

इन 296 पारियों में विराट कोहली ने 58.46 की औसत के साथ कुल 14557 रन बनाए हैं।

14557 रन

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 53 शतक लगाए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में 76 अर्धशतक भी जड़े हैं।

53 शतक और 76 अर्धशतक

विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 183 रन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।

सर्वोच्च स्कोर 183 रन

