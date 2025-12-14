By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
विराट कोहली के कुल ODI रन और शतक
विराट कोहली का नाम वनडे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों में लिया जाता है।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
सचिन तेंदुलकर के बाद वे वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बैटर
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में 773 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
रैंकिंग में नंबर 2
Pic Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने अब तक कितने रन और शतक बनाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
कितने शतक और रन बनाए हैं?
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। उन्होंने अपना डेब्यू मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था।
करियर की शुरुआत
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक 308 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 296 पारियों में बल्लेबाजी की है।
296 पारियों में बल्लेबाजी
Pic Credit: Social Media
इन 296 पारियों में विराट कोहली ने 58.46 की औसत के साथ कुल 14557 रन बनाए हैं।
14557 रन
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 53 शतक लगाए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में 76 अर्धशतक भी जड़े हैं।
53 शतक और 76 अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 183 रन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।
सर्वोच्च स्कोर 183 रन
Pic Credit: Social Media
ये हैं ODI के 5 सर्वश्रेष्ठ बैटर
Click Here