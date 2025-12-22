By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20I में धोनी से बहुत अधिक है विराट कोहली का स्ट्राइक रेट

महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों में गिना जाता है।

एक तरफ जहां महेंद्र सिंह धोनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए 6 साल से अधिक हो गए है, वहीं विराट कोहली भी टी-20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं।

महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को टी-20 क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है।

महेंद्र सिंह धोनी को फिनिशर के तौर पर देखा जाता है, वहीं विराट कोहली को उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है।

चूंकि महेंद्र सिंह धोनी को फिनिशर के रूप में ज्यादातर लोग जानते हैं, ऐसे में लोगों के मन में यह रहता है कि धोनी का स्ट्राइक रेट विराट कोहली से ज्यादा होगा।

लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी की तुलना में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत अधिक है।

सबसे पहले बात करते हैं धोनी की। धोनी ने अपने करियर में कुल 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 85 पारियों में बल्लेबाजी की है।

इन 85 पारियों में धोनी ने 37.60 की औसत और 126.13 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1617 रन बनाए हैं। 

वहीं, विराट कोहली की बात करें तो कोहली ने अपने करियर में कुल 125 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में बल्लेबाजी की। इन 117 पारियों में उन्होंने 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 4188 रन बनाए।

टी-20I में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज कौन?

