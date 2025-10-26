By Vimlesh Kumar Bhurtiya
पिछली 5 ODI पारियों में विराट कोहली का प्रदर्शन

विराट कोहली का नाम वनडे क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में लिया जाता है।

विराट कोहली

उन्होंने इस फॉर्मेट में 14 हजार से अधिक रन बनाए हैं।

14 हजार से अधिक रन

वे टी-20 और टेस्ट से संन्यास भी ले चुके हैं। अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में नजर आ रहे हैं।

सिर्फ वनडे में आते हैं नजर

पिछली 5 पारियों में विराट कोहली का प्रदर्शन कैसा रहा है, आइए आज हम आपको बताते हैं।

पिछली 5 पारियों प्रदर्शन

4 मार्च 2025 को विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी।

सेमीफाइनल में 84 रन

चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था। उन्होंने 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में 2 गेंदों में 1 रन बनाया था।

फाइनल में 1 रन

9 मार्च के बाद विराट कोहली 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में नजर आए। इस मैच में विराट 8 गेंदों में बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए।

पहले ओडीआई में शून्य

23 अक्टूबर को खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी विराट का बल्ला खामोश रहा। उन्होंने इस मैच में 4 गेंदों का सामना किया लेकिन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

दूसरे में भी शून्य

25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में विराट के ऊपर रन बनाने का दबाव था। उन्होंने इस दबाव को स्वीकार करते हुए 81 गेंदों में नाबाद 74 रनों की पारी खेली और विनिंग शॉट लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई।

तीसरे में शानदार अर्धशतक

