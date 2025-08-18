By Vimlesh Kumar Bhurtiya
पूरी दुनिया में इस इकलौते इंसान से मिलने की चाहत रखते थे विराट कोहली, लेकिन जन्म से पहले ही..
विराट कोहली मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं।
मौजूदा समय में उनकी मकबूलियत पूरी दुनिया में है।
ज्यादातर लोग आज के दौर में अपने सुपरस्टार विराट कोहली से मिलने की चाहत रखते हैं।
विराट कोहली की भी एक चाहत थी, लेकिन वह पूरी ना हो सकी।
विराट कोहली एक महान शख्सियत से मिलने की चाहत रखते थे, लेकिन मिल नहीं सके।
वह कौन सी महान शख्सियत थे जिनसे विराट कोहली मिलना चाहते थे यह पढ़कर आपके मन में भी जिज्ञासा बढ़ गई होगी।
दरअसल, एक इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया कि "कोई ऐसे इंसान हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हों और नहीं मिले हों अभी तक?"
इस प्रश्न के जवाब में विराट कोहली कहते हैं कि "ऐसे इंसान थे जिनसे मैं मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल पाया, वो हैं- किशोर कुमार।"
यानी विराट कोहली जैसे महान शख्स महान गायक किशोर कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन किशोर दा विराट कोहली के जन्म से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और विराट की यह चाहत अधूरी रह गई।
