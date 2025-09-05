By Vimlesh Kumar Bhurtiya
कोहली Vs सहवाग: ODI में सबसे कम गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम?
वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली की गिनती दुनिया के बड़े बल्लेबाजों में की जाती है।
वीरेंद्र सहवाग और कोहली
वीरेंद्र सहवाग को लोग उनके विस्फोटक अंदाज के लिए जानते हैं।
सहवाग विस्फोटक बल्लेबाज
वहीं, विराट कोहली अपनी संयमित बल्लेबाजी के लिए लोगों में मशहूर हैं।
कोहली संयमित बल्लेबाज
विराट कोहली को आमतौर पर धीमी स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज माना जाता है। जबकि इसके उलट वीरेंद्र सहवाग की तोबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाली खास पहचान है।
दोनों को लेकर पूर्वाग्रह
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग नहीं बल्कि विराट कोहली हैं।
सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
जी हां, सही पढ़ा आपने। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं।
विराट कोहली
उन्होंने यह कारनामा साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जब सिर्फ 52 गेंदों में शतक लगा दिया था।
सिर्फ 52 गेंदों में जड़ा था शतक
वहीं, वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर आते हैं।
विराट के बाद आते हैं सहवाग
उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों में शतक लगाया था।
60 गेंदों में जड़ा था शतक
