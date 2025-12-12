By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
विराट कोहली Vs सचिन तेंदुलकर: ODI में किसने ज्यादा छक्के लगाए?
सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का नाम वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में लिया जाता है।
सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर को 18 हजार से अधिक रनों पर समाप्त किया।
18426 रन
Pic Credit: Social Media
वहीं, दूसरी तरफ विराट कोहली भी उनसे कम नहीं हैं। विराट ने अब तक वनडे क्रिकेट में 14 हजार से अधिक रन बनाए हैं।
विराट के 14557 रन
Pic Credit: Social Media
शतकों के मामले में जहां सचिन ने अपने करियर में वनडे में कुल 49 शतक जड़े हैं वहीं विराट कोहली इस फॉर्मेट में 53 शतक लगा चुके हैं।
सचिन के 49 तो विराट के 53 शतक
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से वनडे क्रिकेट में किसने ज्यादा छक्के लगाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
किसने ज्यादा छक्के लगाए हैं?
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 463 वनडे मैच खेले, जिसकी 452 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला।
452 पारियों में की बल्लेबाजी
Pic Credit: Social Media
इन 452 पारियों में सचिन ने कुल 195 छक्के लगाए।
195 छक्के
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 308 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 296 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
विराट ने 296 पारियों में की बल्लेबाजी
Pic Credit: Social Media
इन 296 पारियों में विराट कोहली ने 165 छक्के लगाए हैं। इस तरह विराट कोहली वनडे क्रिकेट में छक्के मारने में सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं।
165 छक्के लगाए
Pic Credit: Social Media
ये 7 फायदे जानकर नाश्ते में रोज खाएंगे पोहा
Click Here