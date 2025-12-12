By Mohit
कोहली Vs रोहित: किसके ज्यादा टेस्ट शतक?

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।

ले चुके संन्यास

Photo: ICC/FB

आज हम आपको विराट और रोहित के टेस्ट करियर की जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं किसने ज्यादा मैच, शतक और चौके छक्के जड़े।

चलिए जानते हैं

सबसे पहले बात रोहित शर्मा की करते हैं। रोहित ने अपने करियर में 67 टेस्ट मैच खेले जिनमें 40.58 की औसत से 4301 रन बनाए।

रोहित का करियर

Photo: ICC/FB

रोहित ने टेस्ट में 88 छक्के जड़े तो 473 चौके जड़े। रोहित के नाम टेस्ट में 12 शतक हैं।

चौके छक्के

Photo: ICC/FB

विस्फोटक बल्लेबाज रोहित ने टेस्ट में 1 दोहरा शतक अपने नाम किया तो उच्चतम स्कोर 212 रन है।

दोहरा शतक भी

Photo: ICC/FB

बात करें विराट कोहली की तो कुल 123 टेस्ट मैच खेले जिनमें 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए।

विराट का करियर

Source: Insta

विराट ने टेस्ट फार्मैट में कुल 30 छक्के जड़े तो 1027 चौके अपने नाम किए।

कुल बाउंड्री

Source: Insta

विराट कोहली ने टेस्ट फार्मैट में 30 शतक जड़े। उन्होंने 7 दोहरे शतक भी जड़े।

दोहरे शतक

Source: Insta

