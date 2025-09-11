By Vimlesh Kumar Bhurtiya
विराट कोहली Vs रोहित शर्मा: पाकिस्तान के खिलाफ किसने ज्यादा रन बनाए हैं?

विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों में शामिल किया जाता है। ये लंबे समय से वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं।

विराट और रोहित

इन दोनों की आपस में तुलना भी होती है। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ विराट और रोहित में से किसने ज्यादा रन बनाए हैं यह सवाल भी कई लोगों के मन में आता है।

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि इन दोनों बल्लेबाजों का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन कैसा रहा है।

पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 20 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी सभी 20 पारियों में बल्लेबाजी की है।

रोहित शर्मा

इन 20 पारियों में रोहित शर्मा ने 49.61 की औसत और 93.02 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 893 रन बनाए हैं।

बनाए हैं 893 रन

इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए हैं। एक बार वे शून्य पर भी आउट हुए हैं। रोहित ने पाक टीम के खिलाफ वनडे में 81 चौके और 27 छक्के लगाए हैं।

विराट कोहली की बात करें तो किंग कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 17 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी सभी 17 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।

विराट कोहली

इन 17 पारियों में विराट कोहली ने 59.84 की औसत और 98.85 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 778 रन बनाए हैं। 

बनाए हैं 778 रन

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। वे इस टीम के खिलाफ एक बार शून्य पर भी आउट हुए हैं। विराट ने पाक के खिलाफ वनडे में 70 चौके और 7 छक्के लगाए हैं।

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ इतने छक्के लगाए हैं?

