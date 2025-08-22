By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
विराट कोहली Vs रोहित शर्मा: टी-20 क्रिकेट में किसके ज्यादा रन?
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा जून 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।
विराट और रोहित
इन दोनों खिलाड़ियों की आपस में तुलना होती रहती है। ये दोनों दिग्गज फिलहाल भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं।
तुलना
आज हम आपको बताएंगे कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसने ज्यादा रन बनाए हैं।
टी-20 में किसके ज्यादा रन?
सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपना टी-20 डेब्यू 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ किया था।
रोहित शर्मा का डेब्यू
रोहित ने 2007 से लेकर 2024 तक भारत के लिए कुल 159 टी-20 मैच खेले, जिसकी 151 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला।
कुल मैच और पारियां
इन 151 पारियों में रोहित ने 31.34 की औसत और 140.90 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 4231 रन बनाए।
बनाए इतने हजार रन
इस दौरान रोहित शर्मा ने अपने टी-20 करियर में 32 अर्धशतक और 5 शतक लगाए।
शतक और अर्धशतक
विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपना टी-20 डेब्यू 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था।
विराट कोहली का डेब्यू
विराट ने 2010 से 2024 तक भारत के लिए कुल 125 टी-20 मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में 48.7 की औसत और 137.05 की स्ट्राइक रेट के साथ 4188 रन बनाए।
मैच और रन
कोहली ने अपने टी-20 करियर में 38 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा। इस तरह आंकड़ों को देखें तो रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेट में विराट कोहली से आगे नजर आते हैं।
रोहित शर्मा हैं आगे
