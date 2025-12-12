By Vimlesh Kumar Bhurtiya
विराट कोहली Vs हार्दिक पांड्या: टी-20I में किसने ज्यादा छक्के जड़े हैं?
विराट कोहली टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जबकि हार्दिक पांड्या इस फॉर्मेट में लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं।
विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है।
एक तरफ हार्दिक पांड्या को उनके बड़े-बड़े छक्कों के लिए जाना जाता है, वहीं, विराट कोहली अपनी संयमित और क्लासिकल बैटिंग के लिए मशहूर हैं।
विराट कोहली के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि वे बहुत कम मौकों पर छक्के लगाते हैं।
जबकि हार्दिक पांड्या को सिक्स हिटिंग मशीन के तौर पर ही देखा जाता है।
हालांकि, आंकड़े इन दोनों मान्यताओं को सही साबित नहीं करते हैं। विराट और हार्दिक पांड्या में से किसने टी-20I में अधिक छक्के लगाए हैं आइए आपको बताते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। विराट ने अपने करियर में कुल 125 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 124 छक्के लगाए।
वहीं, हार्दिक पांड्या ने अब तक कुल 122 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 96 पारियों में बैटिंग करते हुए 101 छक्के लगाए हैं।
इस तरह आंकड़ों से साफ है कि हार्दिक पांड्या की तुलना में विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा छक्के लगाए हैं।
